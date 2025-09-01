У Крихівцях горів будинок. ФОТО

1 вересня о 09:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крихівці Івано-Франківського району.

До місця події було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок та прибудова до нього на загальній площі близько 90 м².

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося о 09:36 локалізувати та о 09:59 повністю ліквідувати без поширення на інші приміщення.

На пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці.