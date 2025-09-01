ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Крихівцях горів будинок. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Крихівцях горів будинок. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
01/09/2025 12:03
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

1 вересня о 09:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крихівці Івано-Франківського району.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

До місця події було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок та прибудова до нього на загальній площі близько 90 м².

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося о 09:36 локалізувати та о 09:59 повністю ліквідувати без поширення на інші приміщення.

На пожежі постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці.

Пожежник гасить вогонь на даху будівлі.
Пожежник бореться з пожежею, густий дим навколо.
Пожежник гасить вогонь на даху, дим навколо.
Пожежники гасять вогонь на даху будинку
Пожежник гасить вогонь на даху будівлі.

СХОЖІ НОВИНИ