У Крилосі вперше відбувся хореографічний фестиваль “Танець роду”. ФОТО

8 червня 2025 року в Музеї етнографії національного заповідника “Давній Галич”, що у Крилосі Івано-Франківської області, вперше відбувся хореографічний фестиваль “Танець роду”. На захід приїхали 12 танцювальних колективів з різних куточків Прикарпаття: Івано-Франківська, Рогатина, Бурштина, Галича та Залукви.

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Про це у коментарі Суспільному розповів генеральний директор національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник.

З його слів, мета фестивалю — популяризація культурної спадщини через танець. Напередодні заходу в Музеї етнографії облаштували літню сцену.

“У “Давньому Галичі” є багато об’єктів, де формувалися історичні події. А танець — це нематеріальна культурна спадщина. Тому ми в такий спосіб вирішили популяризувати нашу культурну спадщину. Починаючи з червня і до жовтня щомісяця, в нас проходитимуть фестивалі та етнодійства різного формату”, — розповів Олійник.

Літня сцена, яку облаштували для фестивалю в Музеї етнографії в Крилосі. Володимир Олійник

Під час фестивалю 270 учасників представили 32 танцювальні номери, розповіла співорганізаторка події та наукова співробітниця національного заповідника “Давній Галич” Лілія Сисак.

“У сьогоднішньому дійстві взяли участь колективи здебільшого народної хореографії. Вони виконали зокрема дитячі танці. Наймолодшим учасникам — по три рочки, а найстаршим — 18-20. Після фестивалю кожен колектив нагородили подякою та кубком за популяризацію народної хореографії”, — каже Лілія Сисак.

Відзнаки фестивалю “Танець роду”. Володимир Олійник

Керівник ансамблів “Дивосвіт” та “Вихор” Олександр Заставний з Бурштинської громади говорить: кожен з його колективів виконав по три номери, в яких були зібрані танці етнічних груп Бойківщини, Лемківщини, Опілля, Гуцульщини та Покуття.

Учасники фестивалю “Танець роду” в Крилосі, 8 червня 2025. Володимир Олійник

“Сьогодні, коли йде важка війна, наші діти мають розуміти, хто вони і яка їхня історія. І такі фестивалі необхідні для того, щоб вивчати та розуміти її. Якщо в музеї дитина дивиться на історію України, то в народному танці вона має можливість бути її частиною”, — сказав Олександр Заставний.

Учасниці фестивалю “Танець роду” на сцені. Володимир Олійник

Зі слів Лілії Сисак, після завершення події учасникам провели екскурсію Музеєм етнографії. Надалі фестиваль “Танець роду” планують проводити щорічно.