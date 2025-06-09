За минулі вихідні патрульні виявили 7 нетверезих водіїв

За вихідні Івано-Франківські патрульні виявили 7 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!