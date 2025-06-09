“Мамо, я вас люблю. Я — в Україні”: з російського полону повернувся 22-річний боєць з Калуша Андрій Біник

9 червня 2025 року з російського полону повернувся боєць 71 окремої єгерської бригади Андрій Біник з Калуша, що на Івано-Франківщині. Перші слова, які почула Тетяна Біник від сина: “Мамо, я вас люблю. Я — в Україні”.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла мати звільненого з полону військовослужбовця.

“Дуже радісно чути через стільки місяців його голос. Я так чекала на ці слова, щоб син сказав, що любить”, — говорить мати військового.

Андрій Біник народився 24 вересня 2002 року. Навчався у Калуському ліцеї № 4. У 2021 хлопець пішов на строкову службу. У 2023 році — підписав контракт з військом.

Андрій Біник зник безвісти 10 лютого 2025 року в селі Янтарне Покровського району Донецької області. Про те, що син у полоні, Тетяна Біник дізналася в одному з Telegram-каналів. З її слів, зв’язку у російській неволі з Андрієм не було.

Визволення сина з полону РФ стало для Тетяни Біник несподіванкою. За три дні матір зможе його побачити.