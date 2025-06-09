Відомо, де на Прикарпатті працюватимуть виїзні бригади медиків

“Дні здоров’я” на Прикарпатті тривають. Продовжують роботу виїзні бригади медиків Товариства Червоного Хреста.
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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
Вони працюватимуть за таким графіком:
- 10.06 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8, Шепіт, Глушків);
- 11.06 – Суходіл, Хомʼяківка, Голошино, Хмелева;
- 12.06 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Кривополе, Коломия (Франка, 18А);
- 13.06 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Вербовець, Хмелева.
“Запрошую долучатись та пройти обстеження, проконсультуватись з фахівцями та отримати необхідну допомогу”, – зазначає посадовиця.