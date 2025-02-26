У Кутах відкрили пам’ятну дошку розвіднику Русланові Данку

23 лютого у Кутах на Івано-Франківщині відкрили пам’ятну дошку Герою України, старшому лейтенанту, розвіднику Русланові Данку.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.

Пам’ятний знак встановили на фасаді спортивного клубу “Авангард”, де боєць працював тренером-викладачем з греко-римської боротьби.

На подвір’ї спортивного клубу зібралися рідні та побратими, колеги, вихованці, представники влади та жителі громади. Священник Юрій Корпанюк відслужив поминальний молебень та освятив меморіальну дошку.

Пам’ятний знак відкрив син полеглого військовослужбовця Матвій.

“За час несення служби Руслан Данко мав понад 100 бойових виходів. Хоробрий, самовідданий, енергійний, цілеспрямований, сильним духом, той, який навіть на передовій не забував про спорт — саме таким його запам’ятали побратими, друзі, колеги!” — йдеться у дописі.

Також у спортивному клубі, де працював воїн, облаштували “Куточок пам’яті Руслана Данка”.

Що відомо про полеглого воїна Руслана Данка

Руслан Данко народився 5 липня 1990 року в селі Смодна Косівського району. У 2012 році закінчив Національну академію внутрішніх справ.

З дитинства займався боротьбою греко-римського стилю. Став кандидатом у майстри спорту. До повномасштабної війни був тренером з греко-римської боротьби та змішаних єдиноборств, за що у війську отримав свій позивний Тренер. На фронті був командиром розвідувального взводу 74 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони.

“Активно розвивав спорт на теренах Косівщини. Мріяв після перемоги повернутися до тренерської роботи та виховання у патріотичному дусі молодих спортсменів”, — пишуть на сторінці громади.

Руслан Данко загинув 23 лютого 2024 року поблизу села Малинівка Запорізької області. Військовослужбовцю було 33 роки.

23 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв “Тренеру” звання “Герой України” з наданням ордена “Золота Зірка”.