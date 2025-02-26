Прикарпатець оприлюднив відео, на якому нібито його побили працівники ТЦК: ситуацію прокоментували

У соціальних мережах поширюється відео, на якому Андрій Т. стверджує, що військовослужбовці РТЦК побили його під час перевірки військово-облікових документів і були в стані алкогольного сп’яніння.

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Цей інцидент прокоментували в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Правда.

Як розповідають в ТЦК, 24 лютого 2025 року близько 19:00 група мобільного оповіщення у складі трьох військовослужбовців 2 відділу Калуського РТЦК та СП зупинила громадянина 1997 року народження у селі Рівня Калуського району для перевірки військово-облікових документів.

Вони з’ясували, ще 10 жовтня 2024 року громадянин під особистий підпис отримав направлення на ВЛК з метою встановлення його придатності до військової служби. Однак він не виконав цю вимогу, порушивши правила військового обліку.

Чоловікові запропонували проїхати до 2 відділу Калуського РТЦК та СП для уточнення облікових даних.

“Натомість Андрій Т. почав погрожувати публічним розголосом у соціальних мережах, заявляючи, що є відомим блогером із великою аудиторією підписників. Чоловік поводився агресивно, жодної фізичної сили до нього не застосовували. Після прибуття до 2 відділу Калуського РТЦК та СП його особисті речі, зокрема мобільний телефон, не вилучали. Саме на свій мобільний пристрій він і записав відео, в якому звинуватив військовослужбовців у неправомірних діях”, — йдеться в дописі.

Вказують, що чоловікові викликали швидку медичну допомогу, яка доставила його до лікарні. За висновками медиків, жодного струсу мозку чи перелому носа, як він стверджував у відео, не зафіксували. Надалі військовозобов’язаному буде проведена судово-медична експертиза.