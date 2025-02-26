Зеленський планує цього тижня вирушити до США для зустрічі з Трампом, – Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Вашингтона в п’ятницю, 28 лютого, щоб зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє агенція Reuters, пише СіД.

За даними джерела ЗМІ, саме Білий дім запропонував візит українському президенту.

Як зазначається, перед цим офіційні особи США та України погодилися з проектом угоди щодо надр і порадили його підписати.

Інше джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту все ще змінюється.