У Франківську з’явиться вулиця Дмитра Капранова

Вулицю Угорська в місті Івано-Франківську вирішили перейменувати і назвати в честь померлого українського письменника та видавця Дмитра Капранова.

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Таке рішення підтримали депутати під час 50 сесії Івано-Франківської міської ради, пише Правда.іф з посиланням на МІСТО.

Також на сесії прийняли рішення про найменування низки новостворених вулиць в садово-городних товариствах Івано-Франківської міської територіальної громади.

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери.

У 2000 році Капранови заснували видавництво “Зелений пес”. Пізніше, у 2019 році — YouTube-канал “імені Т. Г. Шевченка”, де розповідали про історію України. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Капранови вступили до лав полку “Азов”.

16 квітня 2024 року Дмитро Капранов помер. Родина розповіла, що причиною стали проблеми з серцем.