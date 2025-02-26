На Прикарпатті продовжують палити траву: 57 пожеж за добу. ФОТО

Минулої доби рятувальники загасили 57 пожеж в екосистемах. Загальна площа спаленої сухої трави склала 4,1 га.

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А з початку року згоріло вже 15,8 га, повідомляють у ДСНС Івано-Франківщини.

Так, пожежі сухої трави вогнеборці ліквідували в селищі Солотвин на площі понад 1,5 га, у селі Колодіївка на площі 0,5 га та в селі Загвіздя на площі 4000 кв м. Пожежі на меншій площі загасили в інших районах області.

Щодня рятувальники проводять масово-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо заборони спалювання сухої трави. А також, з метою виявлення правопорушників та притягнення їх до відповідальності, рятувальники здійснюють обстеження територій за допомогою БПЛА, – повідомляють у ДСНС.

З початку року до відповідальності притягнули дев’ятьох паліїв сухостою.

Нагадуємо, спалювання сухої рослинності заборонено законом. Адміністративна відповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 грн.