У Львові попрощаються із полеглим захисником з Франківщини Ігорем Возним

24 лютого 2025 року до Рогатинської громади надійшла сумна звістка. Уродженець села Черче, який два роки вважався безвісти зниклим, Ігор Возний загинув у бою на Луганщині.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

Повернеться “на щиті” воїн до Львова, де довгий час мешкав з сім’єю.

Кортеж із тілом нашого земляка-захисника очікують у Львові в п’ятницю, 28 лютого.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 в гарнізонному храмі Петра і Павла.

Що відомо про захисника

Народився Ігор Романович Возний 31.12.1981 року в селі Черче. У 1999 році закінчив Черченську загальноосвітню школу і вступив до Рівненського міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З дитинства був розумним, допитливим, чесним.

Після закінчення університету у 2004 році Ігор Возний вступає на строкову службу у частині А 0284(80 ОДШБр) м.Львова. Невдовзі, у 2005-му, одружився.

Влітку 2022 року Ігор Возний не зміг залишитися осторонь – знову став до лав 80-ї десантно-штурмової бригади. Виконує надскладні бойові завдання на Луганському напрямку. Але в січні 2023 року додому приходить страшна звістка: Ігор вважається зниклим безвісти під час бойових дій.