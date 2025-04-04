У Мелітополі знищено броньовик з кадировцями, ― ГУР. ФОТО

3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників.
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Про це повідомили в ГУР МОУ.
Всередині автомобіля перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток».
Втрати ворога становили щонайменше п’ять кадировців.
«ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата», ― наголосили розвідники.