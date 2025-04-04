ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Мелітополі знищено броньовик з кадировцями, ― ГУР. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Мелітополі знищено броньовик з кадировцями, ― ГУР. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
04/04/2025 14:58
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в ГУР МОУ.

Всередині автомобіля перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток».

Втрати ворога становили щонайменше п’ять кадировців.

«ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата», ―  наголосили розвідники.