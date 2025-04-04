У Мелітополі знищено броньовик з кадировцями, ― ГУР. ФОТО

3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в ГУР МОУ.

Всередині автомобіля перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу «ахмат восток».

Втрати ворога становили щонайменше п’ять кадировців.