У МОУ розповіли, куди спрямували третину оборонного бюджету

Команда Міністерства оборони України провела робочу зустріч із представниками компаній, які спеціалізуються на виробництві безпілотних літальних апаратів та інших технологічних зразків озброєння. Це продовження серії заходів у межах постійного діалогу з вітчизняними зброярами.

Про це інформує 21 квітня МОУ.

Мета зустрічі — обговорення досвіду участі бізнесу в оборонних закупівлях та пошук точок покращення наявної системи, зокрема в частині підвищення прозорості, конкуренції та оперативності процедур.

«Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю. Оборонні закупівлі сьогодні — це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БПЛА, РЕБ, ракетних технологій», — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Завдання від міністра Рустема Умєрова закупівельній вертикалі — розбудовувати систему так, щоб вона стимулювала інновації та залучала нових учасників, додав директор Департаменту.

Під час зустрічі команда Міноборони презентувала учасникам зріз структури контрагентів «Агенції оборонних закупівель», а також актуальні дані про рівень конкуренції.

У МОУ розповіли, що серед завдань на 2025 рік — уніфікація технічних вимог до БПЛА. Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень. Крім того, уніфікація допоможе масштабувати надійних постачальників Міноборони.

Також обговорили питання впровадження нових форматів взаємодії з контрагентами. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі не лише окремих виробів, а комплексних рішень, які включають навчання, технічний супровід, обслуговування і модернізацію техніки.

Окремо учасники зустрічі підкреслили важливість залучення додаткових фінансових ресурсів — як в Україні, так і за її межами — для стабільного розвитку технологічного оборонного виробництва.

Міністерство оборони продовжить серію таких зустрічей з виробниками в інших технологічних секторах, аби системно вдосконалювати політику закупівель відповідно до актуальних викликів війни та потреб української армії.