У Франківську нетверезий водій скоїв наїзд на припарковані на узбіччі дві автівки

Патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія.
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Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області.
“Учора поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Симоненка: водій Daewoo Lanos, не дотримавшись безпечної швидкості та інтервалу, скоїв наїзд на припарковані на узбіччі автівки Skoda та Volkswagen”, – йдеться у дописі.
Під час спілкування з винуватцем автопригоди, патрульні виявили в того ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці. Результат — 2 проміле алкоголю в організмі.
На громадянина поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).