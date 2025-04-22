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У Франківську нетверезий водій скоїв наїзд на припарковані на узбіччі дві автівки

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 16:46
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Патрульні притягнули до відповідальності нетверезого водія.

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Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області.

“Учора поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Симоненка: водій Daewoo Lanos, не дотримавшись безпечної швидкості та інтервалу, скоїв наїзд на припарковані на узбіччі автівки Skoda та Volkswagen”, – йдеться у дописі.

Під час спілкування з винуватцем автопригоди, патрульні виявили в того ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці. Результат — 2 проміле алкоголю в організмі.

На громадянина поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Алікотестер показує рівень алкоголю 2.00 проміле