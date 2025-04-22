На великодньому ярмарку у Франківську зібрали понад 120 000 для військового госпіталю

Упродовж трьох днів, з 16 по 18 квітня, в Івано-Франківську тривала благодійна ініціатива “Допомога твоя – найсильніша зброя”. Під час великодньому ярмарку збирали на апарат штучної вентиляції легень для місцевого військового госпіталю.

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Про це інформує Галка з посиланням на громадську організацію “Об’єднання воїнів та волонтерів “Галицькі леви””.

Організатори повідомляють, що завдяки небайдужості містян вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень. Цих коштів вистачило, аби придбати сучасний апарат ШВЛ Hamilton-C3/PRO для військового госпіталю.

“Це величезна сума, і вона – доказ того, як багато ми можемо, коли об’єднуємось”, – зазначають волонтери.

У громадській організації додають, збір ще не закрито повністю – залишився борг, який потрібно покрити.