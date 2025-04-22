Загинув воїн з Івано-Франківської громади Євгеній Парфан

Івано-Франківська громада втратила Євгенія Парфана, який загинув, захищаючи Україну.

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Сумну звістку повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.

У середу, 23 квітня, об 14:00 годині розпочнеться прощання з загиблим воїном та чин похорону в Будинку смутку.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.