Загинув воїн з Івано-Франківської громади Євгеній Парфан

Івано-Франківська громада втратила Євгенія Парфана, який загинув, захищаючи Україну.
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Сумну звістку повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.
У середу, 23 квітня, об 14:00 годині розпочнеться прощання з загиблим воїном та чин похорону в Будинку смутку.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.