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Борець Андрій Джелеп став Почесним громадянином Заболотівської громади
Диван на коліщатках в темній вітальні

Борець Андрій Джелеп став Почесним громадянином Заболотівської громади

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 15:42
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21 квітня у Заболотівській селищній раді відзначили одного з найуспішніших українських борців – Андрія Джелепа. Йому урочисто вручили відзнаку “Почесний громадянин Заболотівської селищної територіальної громади”.

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Рішення про присвоєння почесного звання депутати прийняли ще у лютому цього року.

Нагороду спортсмену вручив селищний голова Петро Маліборський. На події був присутній і батько борця – Ярослав Джелеп, який відіграв важливу роль у спортивній карʼєрі сина.

Андрій Джелеп – уродженець села Тулуків,  український борець вільного стилю, майстер спорту України міжнародного класу, один із найуспішніших представників української боротьби нового покоління. Його здобутки:

  • Чемпіон світу (2016) та Європи (2017) серед кадетів
  • Срібний призер чемпіонату Європи (2018) та світу (2019) серед юніорів
  • Срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих (2021)
  • Чемпіон Європи серед молоді до 23 років (2023)
  • Бронзовий призер чемпіонату Європи серед дорослих (2025)
  • Володар Кубка України, багаторазовий чемпіон України, переможець і призер численних міжнародних турнірів.

У 2025 році здобув бронзу на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 61 кг – ця нагорода стала єдиною для України у чоловічій вільній боротьбі.

У громаді наголошують: Андрій Джелеп – не просто титулований борець, а справжній приклад для молоді. Його спортивний шлях – доказ того, що наполегливість, любов до справи та підтримка рідних здатні привести до світового успіху.