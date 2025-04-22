Борець Андрій Джелеп став Почесним громадянином Заболотівської громади

21 квітня у Заболотівській селищній раді відзначили одного з найуспішніших українських борців – Андрія Джелепа. Йому урочисто вручили відзнаку “Почесний громадянин Заболотівської селищної територіальної громади”.

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Рішення про присвоєння почесного звання депутати прийняли ще у лютому цього року.

Нагороду спортсмену вручив селищний голова Петро Маліборський. На події був присутній і батько борця – Ярослав Джелеп, який відіграв важливу роль у спортивній карʼєрі сина.

Андрій Джелеп – уродженець села Тулуків, український борець вільного стилю, майстер спорту України міжнародного класу, один із найуспішніших представників української боротьби нового покоління. Його здобутки:

Чемпіон світу (2016) та Європи (2017) серед кадетів

Срібний призер чемпіонату Європи (2018) та світу (2019) серед юніорів

Срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих (2021)

Чемпіон Європи серед молоді до 23 років (2023)

Бронзовий призер чемпіонату Європи серед дорослих (2025)

Володар Кубка України, багаторазовий чемпіон України, переможець і призер численних міжнародних турнірів.

У 2025 році здобув бронзу на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 61 кг – ця нагорода стала єдиною для України у чоловічій вільній боротьбі.

У громаді наголошують: Андрій Джелеп – не просто титулований борець, а справжній приклад для молоді. Його спортивний шлях – доказ того, що наполегливість, любов до справи та підтримка рідних здатні привести до світового успіху.