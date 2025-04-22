Борець Андрій Джелеп став Почесним громадянином Заболотівської громади

21 квітня у Заболотівській селищній раді відзначили одного з найуспішніших українських борців – Андрія Джелепа. Йому урочисто вручили відзнаку “Почесний громадянин Заболотівської селищної територіальної громади”.
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Рішення про присвоєння почесного звання депутати прийняли ще у лютому цього року.
Нагороду спортсмену вручив селищний голова Петро Маліборський. На події був присутній і батько борця – Ярослав Джелеп, який відіграв важливу роль у спортивній карʼєрі сина.
Андрій Джелеп – уродженець села Тулуків, український борець вільного стилю, майстер спорту України міжнародного класу, один із найуспішніших представників української боротьби нового покоління. Його здобутки:
- Чемпіон світу (2016) та Європи (2017) серед кадетів
- Срібний призер чемпіонату Європи (2018) та світу (2019) серед юніорів
- Срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих (2021)
- Чемпіон Європи серед молоді до 23 років (2023)
- Бронзовий призер чемпіонату Європи серед дорослих (2025)
- Володар Кубка України, багаторазовий чемпіон України, переможець і призер численних міжнародних турнірів.
У 2025 році здобув бронзу на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 61 кг – ця нагорода стала єдиною для України у чоловічій вільній боротьбі.
У громаді наголошують: Андрій Джелеп – не просто титулований борець, а справжній приклад для молоді. Його спортивний шлях – доказ того, що наполегливість, любов до справи та підтримка рідних здатні привести до світового успіху.