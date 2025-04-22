38-річний прикарпатець підпалив приміщення, в якому проживав

Прикарпатські поліцейські затримали підозрюваного у підпалі помешкання.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив літню кухню, в якій проживав. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру. 18 квітня близько 17 години до Городенківського відділення поліції надійшло повідомлення від 67-річної жительки Городенківської територіальної громади про те, що її 38-річний син підпалив домогосподарство”, – йдеться у дописі

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Працівники УДСНС ліквідували пожежу. Вогнем знищено побутові речі, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Поліцейські опитали заявницю, провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини інциденту. Встановлено, що після сімейного конфлікту 38-річний прикарпатець, перебуваючи у нетверезому стані, зачинився в приміщенні літньої кухні, де за допомогою сірників здійснив підпал покривала. У результаті вогнем пошкоджено меблі та інші побутові предмети в приміщенні та завдано матеріальної шкоди.

Палія слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.