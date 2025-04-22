ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сільський будинок з прибудовою та дверима, Україна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

38-річний прикарпатець підпалив приміщення, в якому проживав

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 15:10
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпатські поліцейські затримали підозрюваного у підпалі помешкання.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив літню кухню, в якій проживав. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру.

18 квітня близько 17 години до Городенківського відділення поліції надійшло повідомлення від 67-річної жительки Городенківської територіальної громади про те, що її 38-річний син підпалив домогосподарство”, – йдеться у дописі

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Працівники УДСНС ліквідували пожежу. Вогнем знищено побутові речі, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Обгорілий сірник на кам'яній поверхні з лінійкою.

Поліцейські опитали заявницю, провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини інциденту. Встановлено, що після сімейного конфлікту 38-річний прикарпатець, перебуваючи у нетверезому стані, зачинився в приміщенні літньої кухні, де за допомогою сірників здійснив підпал покривала. У результаті вогнем пошкоджено меблі та інші побутові предмети в приміщенні та завдано матеріальної шкоди.

Палія слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.