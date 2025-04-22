Викладача франківського вишу запросили прочитати лекцію у Тбілісі

Нещодавно доцент кафедри інформаційних технологій Університету Короля Данила Олександр Іванов узяв участь у International Staff Week, який відбувся в Університеті Alte (Тбілісі, Грузія). Учасниками такої освітньої ініціативи стали представники восьми університетів з різних країн світу, інформує Правда.іф.
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Головна тема заходу – «Сприяння інтернаціоналізації та співпраці у середніх та молодих університетах». Протягом тренінгу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали шляхи розвитку, міжнародну співпрацю, роль маркетингу у сфері вищої освіти та значущість молодих університетів у сучасному світі.
Як гостьовий лектор Олександр Іванов прочитав лекцію «Artificial Intelligence in Education: The Problem – The Instrument – The Solution», у ході якої розглянув ключові аспекти впровадження AI у навчальний процес.
«Спілкування з іноземними колегами – це завжди цінний та вагомий досвід. Крім того, участь у таких ініціативах є важливим кроком на шляху до інтеграції УКД у світову освітню спільноту», – зауважує Олександр Іванов.