Викладача франківського вишу запросили прочитати лекцію у Тбілісі

Нещодавно доцент кафедри інформаційних технологій Університету Короля Данила Олександр Іванов узяв участь у International Staff Week, який відбувся в Університеті Alte (Тбілісі, Грузія). Учасниками такої освітньої ініціативи стали представники восьми університетів з різних країн світу, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Головна тема заходу – «Сприяння інтернаціоналізації та співпраці у середніх та молодих університетах». Протягом тренінгу учасники обмінювалися досвідом, обговорювали шляхи розвитку, міжнародну співпрацю, роль маркетингу у сфері вищої освіти та значущість молодих університетів у сучасному світі.

Як гостьовий лектор Олександр Іванов прочитав лекцію «Artificial Intelligence in Education: The Problem – The Instrument – The Solution», у ході якої розглянув ключові аспекти впровадження AI у навчальний процес.