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Сили ППО збили 38 ударних безпілотників над Україною
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили ППО збили 38 ударних безпілотників над Україною

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 14:34
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У ніч на 22 квітня 2025 року російські військові атакували регіони України 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

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Як повідомляють у Повітряних Силах ЗС України, збили 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Повітряних Силах додають, що з 08:00 почалась нова хвиля російської атаки! Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Знищено 38 ворожих БпЛА, 22 квітня 2025