Сили ППО збили 38 ударних безпілотників над Україною

У ніч на 22 квітня 2025 року російські військові атакували регіони України 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).
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Як повідомляють у Повітряних Силах ЗС України, збили 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У Повітряних Силах додають, що з 08:00 почалась нова хвиля російської атаки! Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.