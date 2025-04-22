Вибух у під’їзді житлового будинку в Калуші: поліція повідомила подробиці

Поліцейські уже встановили, причина вибуху – необережне поводження з боєприпасом. Постраждав 49-річний чоловік, який уже притягувався до кримінальної відповідальності.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

22 квітня, близько 04:00 ранку, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Калуша про вибух невідомого предмета в під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку.

“На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група Калуського районного відділу поліції та вибухотехніки Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Попередньо встановлено, що ймовірно здетонувала граната. Вибух стався на сходовій клітці між першим та другим поверхами. Внаслідок інциденту постраждав 49-річний місцевий мешканець. Чоловіка з травмою стегна госпіталізовано до Калуської центральної районної лікарні”, – йдеться у дописі.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Місце події ретельно обстежили вибухотехніки обласної поліції. Вилучені фрагменти боєприпасу уже направили на експертне дослідження.

Слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини вибуху та джерело походження вибухового пристрою.