Хто може стати наступником Папи Римського Франциска

На децентралізованій платформі прогнозів “Polymarket” було поставлено запитання: “Хто стане наступним Папою?”. Це питання викликало значний інтерес, зібравши обсяг ставок понад 2,8 мільйона доларів.
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Користувачі вважають найбільш ймовірним кандидатом:
- П’єтро Паролін (держсекретар Ватикану) — 37%;
- Луїс Антоніо Тагле (кардинал з Філіппін) — 26,8%;
- Петер Ердо (архієпископ Будапешта) — 7,6%;
- Пітер Терксон (кардинал з Гани) — 6,8%.
Графік демонструє різке зростання інтересу до кандидатів впродовж останніх 24 годин, що може вказувати на появу нових чуток або закулісних сигналів з Ватикану.
Polymarket функціонує на основі блокчейну, надаючи користувачам з усього світу можливість робити ставки на майбутні події. Завдяки цьому платформа стає своєрідним “барометром очікувань” у сфері глобальної політики, науки та культури.
Цей ринок передбачень є не лише фінансовим інструментом, але й соціально-інформаційною платформою, що відображає настрої активної частини суспільства в режимі реального часу.