Хто може стати наступником Папи Римського Франциска

На децентралізованій платформі прогнозів “Polymarket” було поставлено запитання: “Хто стане наступним Папою?”. Це питання викликало значний інтерес, зібравши обсяг ставок понад 2,8 мільйона доларів.

Користувачі вважають найбільш ймовірним кандидатом:

П’єтро Паролін (держсекретар Ватикану) — 37%;

Луїс Антоніо Тагле (кардинал з Філіппін) — 26,8%;

Петер Ердо (архієпископ Будапешта) — 7,6%;

Пітер Терксон (кардинал з Гани) — 6,8%.

Графік демонструє різке зростання інтересу до кандидатів впродовж останніх 24 годин, що може вказувати на появу нових чуток або закулісних сигналів з Ватикану.

Polymarket функціонує на основі блокчейну, надаючи користувачам з усього світу можливість робити ставки на майбутні події. Завдяки цьому платформа стає своєрідним “барометром очікувань” у сфері глобальної політики, науки та культури.

Цей ринок передбачень є не лише фінансовим інструментом, але й соціально-інформаційною платформою, що відображає настрої активної частини суспільства в режимі реального часу.