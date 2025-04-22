У житловому будинку в Калуші вибухнув невідомий предмет, є постраждалий

22 квітня 2025 року о 4 ранку в під’їзді багатоповерхівки в Калуші стався вибух невідомого предмета.
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Про це під час оперативної наради повідомив заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Олег Тарбєєв.
З його слів, вибух невідомого предмета стався на сходовій клітці одного з житлових будинків, що на вулиці Стуса.
Внаслідок інциденту отримав травми чоловік, якого госпіталізували в Калуську центральну районну лікарню.
Усі обставини події наразі з’ясовують поліцейські.