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У житловому будинку в Калуші вибухнув невідомий предмет, є постраждалий
Диван на коліщатках в темній вітальні

У житловому будинку в Калуші вибухнув невідомий предмет, є постраждалий

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 13:26
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22 квітня 2025 року о 4 ранку в під’їзді багатоповерхівки в Калуші стався вибух невідомого предмета.

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Про це під час оперативної наради повідомив заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Олег Тарбєєв.

З його слів, вибух невідомого предмета стався на сходовій клітці одного з житлових будинків, що на вулиці Стуса.

Внаслідок інциденту отримав травми чоловік, якого госпіталізували в Калуську центральну районну лікарню.

Усі обставини події наразі з’ясовують поліцейські.