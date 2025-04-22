Горів житловий будинок: на Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежу

Вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку в Коломийському районі.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

У вівторок, 22 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по вулиці Зоряна в місті Коломия.

Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу перекриття двоповерхового приватного житлового будинку, на площі 80 кв.м.

Завдяки професійним діям вогнеборців, на пожежі врятовано житловий будинок від знищення вогнем.

На щастя, на пожежі постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.