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У російсько-українській війні загинув прикарпатець Петро Лапихрущ

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 12:31
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Сумна звістка облетіла село Тарасівка, Тлумацької міської територіальної громади. Загинув на війні військовослужбовець Петро Лапихрущ, 1966р.н.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Типовий Тлумач

“Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.

Вічна пам’ять Герою!

Пам’ятайте кожного воїна, який віддав життя за нашу Україну!” – йдеться у дописі