У російсько-українській війні загинув прикарпатець Петро Лапихрущ

Сумна звістка облетіла село Тарасівка, Тлумацької міської територіальної громади. Загинув на війні військовослужбовець Петро Лапихрущ, 1966р.н.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Типовий Тлумач
“Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.
Вічна пам’ять Герою!
Пам’ятайте кожного воїна, який віддав життя за нашу Україну!” – йдеться у дописі