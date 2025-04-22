У російсько-українській війні загинув прикарпатець Петро Лапихрущ

Сумна звістка облетіла село Тарасівка, Тлумацької міської територіальної громади. Загинув на війні військовослужбовець Петро Лапихрущ, 1966р.н.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Типовий Тлумач