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Назавжди 28: на війні загинув воїн з Франківщини Мар’ян Шрамко

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 12:17
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В село Загір’я Рогатинської громади на Івано-Франківщині прийшла чорна звістка. На фронті поліг захисник Мар’ян Шрамко.

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Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

Воїн служив старшим стрільцем-оператором 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти.

Загинув 10 квітня внаслідок вогневого ураження противником поблизу села Діброва, Сіверськодонецького району Луганської області.

Народився Мар’ян Шрамко 8 січня 1997 року, в багатодітній родині.

“Третій із чотирьох. Але перший — у всьому: у допомозі, у доброті, у любові. Той, хто завжди був поруч із мамою, її опора й захист. Мати самотужки виховувала дітей і виростила справжніх Людей. Серед них — Мар’ян: лагідний, скромний, стриманий і небайдужий. Його в Загір’ї пам’ятають як хлопця, який ніколи не пройде повз — допоможе, усміхнеться, скаже добре слово”, – згадують рідні.

Після закінчення Княгиницької школи у 2012 році навчався в Рогатинському аграрному коледжі.

До того, як стати воїном, працював у Польщі, Чехії, Естонії. З початком повномасштабної війни у серпні 2023 року без вагань став до лав ЗСУ. Мав звання старшого солдата. Виконував обов’язок старшого стрільця-оператора.

Про зустріч Героя повідомлять додатково.