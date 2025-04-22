Назавжди 28: на війні загинув воїн з Франківщини Мар’ян Шрамко

В село Загір’я Рогатинської громади на Івано-Франківщині прийшла чорна звістка. На фронті поліг захисник Мар’ян Шрамко.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

Воїн служив старшим стрільцем-оператором 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти.

Загинув 10 квітня внаслідок вогневого ураження противником поблизу села Діброва, Сіверськодонецького району Луганської області.

Народився Мар’ян Шрамко 8 січня 1997 року, в багатодітній родині.

“Третій із чотирьох. Але перший — у всьому: у допомозі, у доброті, у любові. Той, хто завжди був поруч із мамою, її опора й захист. Мати самотужки виховувала дітей і виростила справжніх Людей. Серед них — Мар’ян: лагідний, скромний, стриманий і небайдужий. Його в Загір’ї пам’ятають як хлопця, який ніколи не пройде повз — допоможе, усміхнеться, скаже добре слово”, – згадують рідні.

Після закінчення Княгиницької школи у 2012 році навчався в Рогатинському аграрному коледжі.