Назавжди 28: на війні загинув воїн з Франківщини Мар’ян Шрамко

В село Загір’я Рогатинської громади на Івано-Франківщині прийшла чорна звістка. На фронті поліг захисник Мар’ян Шрамко.
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Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.
Воїн служив старшим стрільцем-оператором 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти.
Загинув 10 квітня внаслідок вогневого ураження противником поблизу села Діброва, Сіверськодонецького району Луганської області.
Народився Мар’ян Шрамко 8 січня 1997 року, в багатодітній родині.
“Третій із чотирьох. Але перший — у всьому: у допомозі, у доброті, у любові. Той, хто завжди був поруч із мамою, її опора й захист. Мати самотужки виховувала дітей і виростила справжніх Людей. Серед них — Мар’ян: лагідний, скромний, стриманий і небайдужий. Його в Загір’ї пам’ятають як хлопця, який ніколи не пройде повз — допоможе, усміхнеться, скаже добре слово”, – згадують рідні.
Після закінчення Княгиницької школи у 2012 році навчався в Рогатинському аграрному коледжі.
До того, як стати воїном, працював у Польщі, Чехії, Естонії. З початком повномасштабної війни у серпні 2023 року без вагань став до лав ЗСУ. Мав звання старшого солдата. Виконував обов’язок старшого стрільця-оператора.
Про зустріч Героя повідомлять додатково.