У Калуші муніципали холостими пострілами розганяли поливальників, поліція проводить перевірку

У “поливаний” понеділок в Калуші стався конфлікт між поливальниками і муніципалами, який закінчився пострілами у повітря та мокрими інспекторами.

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Про це повідомили на сторінці Калуський Формат.

“На площі муніципалів облили водою. Вони прийшли зробити зауваження підтліткам, які брали воду з фонтану. Після словесного конфлікту з молоддю муніципали здійснили два холості постріли. Згодом на місце події підійшла група людей — близько 20 осіб — і облила муніципалів водою. Після цього ті, мокрі, покинули площу. Поливаний понеділок продовжується”,- йдеться у повідомленні.

В секторі комунікації обласної поліції кореспондентці Бліц-Інфо прокоментували, що повідомлень до поліції про цей випадок не надходило.

“Під час моніторингу соціальних мереж ми виявили повідомлення про те, що муніципальна варта здійснила холості постріли. Зареєстрували, проводиться перевірка”, – кажуть у поліції.

У Муніципальній інспекції Калуша також підтвердили, що по даному факту уже проводять перевірку працівники поліції.

“Також буде проведено службове розслідування, за результатами якого, винних буде притягнуто до відповідальності”,- кажуть у Муніципальній інспекції.

Своєю чергою очліьник Калуських муніципалів Михало Костельний у соцмережі наголосив, що винних інспекторів покарають, адже хто хоче стріляти, хай їже на схід і робить це з корстю для держави.