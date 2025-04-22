На Івано-Франківщині горіла крівля двоповерхового житлового будинку

У Коломийському районі вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку на площі 80 кв.м.

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Пише Правда.іф з посиланн ям на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

22 квітня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по вулиці Зоряна в місті Коломия.

“Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу перекриття двоповерхового приватного житлового будинку, на площі 80 кв.м. Завдяки професійним діям вогнеборців, на пожежі врятовано житловий будинок від знищення вогнем”, – йдеться у дописі.

На щастя, на пожежі постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.