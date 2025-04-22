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Пожежники гасять пожежу на даху будинку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині горіла крівля двоповерхового житлового будинку

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 11:44
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ДІМ РІА
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У Коломийському районі вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку на площі 80 кв.м.

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Пише Правда.іф з посиланн ям на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

22 квітня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по вулиці Зоряна в місті Коломия.

“Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу перекриття двоповерхового приватного житлового будинку, на площі 80 кв.м.

Завдяки професійним діям вогнеборців, на пожежі врятовано житловий будинок від знищення вогнем”, – йдеться у дописі.

На щастя, на пожежі постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.