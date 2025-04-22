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На Прикарпатті прогнозують грози та град
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті прогнозують грози та град

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 11:22
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Івано-Франківський обласний центр з гідрометрології передав попередження про небезпечні метеорологічні явища.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу відомства.

До кінця дня 22 квітня по місту Івано-Франківську та області прогнозують грози, град (6-19 мм), пориви вітру 15-20 м/с.