На Прикарпатті прогнозують грози та град

Івано-Франківський обласний центр з гідрометрології передав попередження про небезпечні метеорологічні явища.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу відомства.