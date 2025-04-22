Стоматологическая клиника в Одессе – качественное лечение для детей и взрослых

Никто не знает, как повернется в будущем жизнь. Даже те люди, которые делают все, чтобы быть как можно здоровее, рискуют возыметь какие-то проблемы. К примеру, никто не застрахован от боли в зубах. Каждый, кто сталкивался с этим, понимает, насколько это неприятно: даже несильная боль может затуманить разум и сделаться главной. А самое худшее – то, что она просто так не уйдет. Тут нужно лечение у специалистов.

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Стомат клиника в Одессе – это правильное решение для детей и взрослых. Там смогут решить даже самые сложные проблемы. И все это – по разумной стоимости. Каждый сможет оплатить потребовавшееся лечение.

Основные услуги, которые предоставляются в клинике в Одессе

Это заведение выполняет широкий спектр лечений. Здесь лечат как достаточно простые случаи, так и сложные, требующие хирургического вмешательства. Бояться этого не стоит. Все выполняется безболезненно. Единственный неприятный момент, который вынужден будет вытерпеть каждый человек, – это обезболивающий укол. Но без него – никуда.

Хирургическая стоматология

В данном случае речь идет об операции на десне. Ее применяют в следующих случаях:

Зуб расположен неправильно, и из-за этого получаются определенные травмы – языка, слизистой и т.д. С таким зубом уже ничего не сделать. Надо удалять.

Определенное хроническое состояние человека ухудшается. И лечение зуба не приносит ничего.

Перелом коронки зуба. Иногда можно восстановить. Но если нет – только удаление.

Также есть множество других услуг. Важно помнить, что это все будет не больно.

Терапевтическая стоматология

Здесь речь идет о лечении кариеса. Шаги лечения такие:

Медик проводит осмотр ротовой полости пациента, опрашивает его и т.д. После этого он принимает решение, что делать дальше.

Если тест на реакцию на обезболивающее средство пройден успешно, то делается укол в десну. Дальше надо чуть подождать, когда часть лица онемеет.

Проводится чистка каналов от кариеса, удаление нерва и последующее пломбирование зуба.

Поскольку дело идет под местным наркозом, то человек ничего не ощущает.

Ортопедическая стоматология

Это восстановление положения зуба при помощи коронок. Бывает так, что зуб растет неправильно. И надо его определенным образом исправить. Тогда пациенту ставят коронки. Они незаметны, это их главное преимущество.

Факторы, влияющие на цену лечения

Основные среди них – следующие:

Сама по себе сложность проблемы.

Сложность работы, которую придется выполнять медику.

Количество медицинских средств, которые будут затрачены на лечение.

Не всегда это дешево. Но делать это надо. Подробнее здесь: https://nisso.com.ua