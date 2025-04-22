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У Франківську вшанують пам’ять бійця коломийської “десятки” Миколи Цяка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську вшанують пам’ять бійця коломийської “десятки” Миколи Цяка

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 10:50
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У вівторок, 22 квітня, в Івано-Франківську відкриють анотаційну дошку полеглому захиснику Миколі Цяку.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Памʼятний знак розмістять на фасаді Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею (вул. Левинського, 35). Захід розпочнеться о 13:00 год.

24-річний Микола Цяк – житель села Підлісся, солдат 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ЗСУ. Боєць загинув у Бахмутському районі, Донецької області.

Відкриття дошки Миколи Цяка, 22 квітня