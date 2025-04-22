На Прикарпатті затримали 29-річного водія, який спричинив смертельну ДТП

Дорожньо-транспортна пригода, що призвела до загибелі пасажирки мотоцикла, сталася 21 квітня близько півночі на території Снятинської громади. Поліцейські затримали нетверезого водія у встановленому законом порядку.

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Повідомляє Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Невдовзі йому повідомлять про підозру. Досудове розслідування триває.

“Як попередньо встановлено поліцейськими, 29-річний мешканець Снятинщини, керуючи мотоциклом «Honda», рухаючись центральною дорогою у селі Підвисоке Снятинської територіальної громади, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого з’їхав у кювет. В результаті автопригоди 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події. Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу. Його перевірено на стан сп’яніння – результат 1.14 проміле”, – йдеться у дописі.

Слідчі затримали 29-річного мотоцикліста в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 286 – 1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України

Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання Правил дорожнього руху. Наголошуємо, в жодному разі не сідайте за кермо напідпитку, тому що це може привести до трагічних наслідків.