Водій легковика загинув, керманич вантажівки потрапив до реанімації – деталі аварії у Галицькій громаді

Прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо смертельної ДТП. У результаті автопригоди одна людина загинула, ще одну госпіталізовано.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

21 квітня близько 8 години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Поплавники, що у Галицькій територіальній громаді.

На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі та спеціалісти – криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

“Правоохоронці встановили, на автодорозі Н-09 сполученням «Мукачево-Львів», водій автомобіля «Mercedes-Benz E240», 1994 року народження, мешканець Коломийського району, не обрав безпечної швидкості руху, на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням. Опісля, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем «Mercedes-Benz Atego 816». Останнім керував мешканець Львова, 1962 року народження”, – йдеться у дописі

У результаті аварії водій легковика, загинув на місці події. Керманич вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження та госпіталізований у реанімаційне відділення.

В медичному закладі взято кров на аналіз для встановлення факту сп`яніння.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі призначили ряд експертиз.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху.