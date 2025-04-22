Крафтовые пакеты без ручек: эстетичные и практичные упаковочные изделия, которые точно нужны вашему бизнесу

Бизнес предполагает несколько различных видов деятельности. Одной из них является пищевая промышленность, которая включает в себя пищевые продукты, готовку разнообразных блюд и доставку всего этого потребителям. Естественно, такое дело требует определенных вложений. Часть этих инвестиций всегда отводится упаковке товаров, ведь в наше время привлекательная презентация играет очень важную роль. К наиболее распространенным и эстетичным вариантам упаковочной продукции относяткрафт пакеты без ручек, которые хорошо себя зарекомендовали во многих сферах.

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Где используют крафтовые пакеты без ручек

Упомянутые изделия активно эксплуатируются в самых разных направлениях. Основными среди них считаются: Подготовка подарков. Здесь используют пакеты как с ручками, так и без них (все зависит от пожеланий клиентов). На лаконичные упаковки наносят соответствующие логотипы, декоративные элементы и пр. С помощью такого дизайнерского решения они становятся более привлекательным и подходящим для упаковки подарков. Но поспешим отметить, что презенты в подобные емкости помещают небольшие, так как они обладают не очень крупными параметрами. Кондитерская отрасль. Широко распространенным делом является продажа сладостей в крафтовой таре. Бумажная упаковка особенно актуальна в том случае, если речь заходит о необычных изделиях (например, о фигурках из шоколада и т.д.). Выпечка. В большинстве универмагов и супермаркетов есть бакалейный отдел, в котором продают свежую выпечку. Ее, как правило, упаковывают именно в крафт пакеты, так как они благодаря своим особенностям идеально подходят под такого рода пищу. Найти качественную и недорогую продукцию из бумаги для ваших товаров, можно на сайте магазина «Allpack». Компания предлагает немало видов одноразовой упаковки и расходных материалов, незаменимых для сегмента HoReCa.

Преимущества бумажной тары без ручек

Крафтовые изделия без ручек обладают рядом достоинств, из-за которых, собственно, и получили столь большую востребованность. Одним из главнейших преимуществ является использование пищевой бумаги: она надежная и экологически чистая (так как создается на основе целлюлозы). Из-за последнего нюанса отработанные пакеты способны быстро перегнивать в почве. Также есть вариант их переработки. Дальше можно выделить отменную прочность: предметы без ручек (как и аналоги с ручками) считаются крепкими и могут выдерживать серьезные нагрузки. Особого внимания стоит и дешевизна тары. Это преимущество достигается благодаря тому, что для производства пакетов из крафта не требуется много ресурсов.