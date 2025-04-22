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У Тисменицькій громаді оголосили дні жалоби за загиблим воїном
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тисменицькій громаді оголосили дні жалоби за загиблим воїном

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 09:45
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З 22 до 24 квітня у Тисменицькій громаді оголошено дні жалоби з метою вшанування пам’яті захисника України Романа ГУДИМИ.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу громади.

У дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах міської ради.