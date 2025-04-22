У Тисменицькій громаді оголосили дні жалоби за загиблим воїном

З 22 до 24 квітня у Тисменицькій громаді оголошено дні жалоби з метою вшанування пам’яті захисника України Романа ГУДИМИ.
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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу громади.
У дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах міської ради.