У наднапруженому матчі франківський “Ураган” зміг пробитися до фіналу Кубка України з футзалу ВІДЕО

У рамках півфіналу Кубка України-2024/25 з футзалу в столичному Палаці спорту івано-франківський Ураган протистояв київському SkyUp.

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Саме номінальним господарям поля вдалося відкрити рахунок у матчі зусиллями Лукаса, на що гості відповіли двома своїми результативними ударами у виконанні Масевича й Жукова на початку другого тайму.

Тменов і Сніцаренко пізніше повернули киянам мінімальну перевагу, але іванофранківці спочатку уникнули поразки завдяки голу Дичука.

А потім у серії пенальті взяли гору над своїм суперником і сенсаційно вийшли до фіналу турніру.

Фінал відбудеться уже завтра, 27 квітня. Суперник Урагану визначиться у матчі Суха Балка (Жовті Води) — Кардинал (Рівне).

SkyUp Futsal — Ураган* 3:3 (серія пен. — 1:4)

Голи: Ж. Лукас, 15, Тменов, 28, Сніцаренко, 31 — Масевич, 21, Жуков, 22, Дичук, 37