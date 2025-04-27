Сьогодні на Богородчанщині проведуть в останню путь полеглого “едельвейса” Ярослава Капущака

Більше одного року житель Богородчанщини (вело Грабовець), військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, Ярослав Капущак вважався зниклим без вісти. Зв’язок із ним обірвався у середині лютого минулого року на Донецькому напрямку. Увесь цей час його рідні та близькі сподівалися на диво…

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У суботу полеглий герой повернувся додому “на щиті”

15 лютого 2024 року Капущак Ярослав зник безвісти під час штурмових дій ворога біля н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області. Всі 14 місяців рідні молилися, вірили і надіялися Тільки тепер за результатами ДНК-експертизи тіло Ярослава вдалося повернути.

Ярослав Капущак був 1979 року народження

Клята війна забрала життя люблячого чоловіка і батька, турботливого брата, вірного і надійного друга, надзвичайно доброї людини. Його особиста мужність, сміливість і відданість Україні стали прикладом для побратимів. Він залишився взірцем справедливості, високого рівня відповідальності, незламності та патріотизму, тому що ніколи не зупинявся перед труднощами, завжди був там, де найбільша небезпека, захищаючи усіх нас. Низько схиляємо наші голови перед світлою пам’яттю Героя. У суботу 26 квітня полеглий герой востаннє повернувся додому.

Чин християнського похорону відбудеться у неділю, 27 квітня, о 12.00 годині в рідному селі Грабовець.