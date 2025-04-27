Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” передав черговий генератор для Збройних Сил України

Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” продовжує підтримувати українських військових на передовій. Цього тижня команда передала ще один генератор для потреб підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання в зоні активних бойових дій, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Як зазначають волонтери, надання генераторів є надзвичайно важливим в умовах обмеженого енергопостачання. Завдяки такій техніці військові можуть забезпечити стабільну роботу зв’язку, заряджати техніку та створювати мінімальні умови для побуту.

“Ми не зупиняємося і будемо підтримувати наших захисників стільки, скільки буде потрібно. Кожна передана одиниця техніки — це результат спільної роботи небайдужих прикарпатців”, — зазначають у штабі.

Волонтери також подякували всім, хто долучається до зборів та підтримує ініціативи “Української команди Прикарпаття”.