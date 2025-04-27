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Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” передав черговий генератор для Збройних Сил України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” передав черговий генератор для Збройних Сил України

Автор: Ігор Василик
27/04/2025 07:48
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Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” продовжує підтримувати українських військових на передовій. Цього тижня команда передала ще один генератор для потреб підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання в зоні активних бойових дій, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Як зазначають волонтери, надання генераторів є надзвичайно важливим в умовах обмеженого енергопостачання. Завдяки такій техніці військові можуть забезпечити стабільну роботу зв’язку, заряджати техніку та створювати мінімальні умови для побуту.

“Ми не зупиняємося і будемо підтримувати наших захисників стільки, скільки буде потрібно. Кожна передана одиниця техніки — це результат спільної роботи небайдужих прикарпатців”, — зазначають у штабі.

Волонтери також подякували всім, хто долучається до зборів та підтримує ініціативи “Української команди Прикарпаття”.

Двоє чоловіків з генератором у вантажівці
Троє чоловіків з генератором на вулиці