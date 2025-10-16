У ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили російський нафтопереробний завод

Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області рф.
Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн, оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.
Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію.