На Прикарпатті СБУ та Нацполіція заблокували схему виїзду ухилянтів під виглядом водіїв міжнародних рейсів

Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала на Івано-Франківщині п’ятьох організаторів ухилянтської схеми, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

За матеріалами справи, зловмисники фіктивно оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних пасажирських перевезень і незаконно вносили у систему «Шлях». Це давало ухилянтам змогу безперешкодно виїжджати до країн ЄС, оприлюднило Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Коштувала така «послуга» 14 тисяч доларів США.

До злочину виявилися причетними учасники міжрегіональної злочинної групи – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Зловмисники забезпечували своїх «клієнтів» пакетом фальшивих документів про працевлаштування водіями-міжнародниками, що включав трудовий договір, контракт, дорожній лист тощо. Для доступу в базу даних «Шлях» використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній.

Надалі чоловіків перевозили до прикордонних областей, інструктували та після отримання оплати забезпечували їх подальший виїзд за межі України.

Під час 19 обшуків за місцями проживання фігурантів та їхніх зв’язків СБУ та поліція вилучили:

гроші в різних валютах в еквіваленті майже 3 млн грн;

5 гранат, вогнепальну зброю, майже 3 тис набоїв;

5 автомобілів, які використовувалися для перевезення ухилянтів;

мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки;

трудові книжки та документи щодо діяльності транспортних компаній.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Одному з них додатково оголошено підозру за ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує дев’ять років позбавлення волі.

За результатами оцінки доказів будуть прийматися процесуальні рішення щодо зв’язків фігурантів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з підрозділами Національної поліції в області за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону.

