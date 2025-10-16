Поліцейські Прикарпаття викрили міжрегіональну злочинну групу, яка організовувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Протиправну діяльність фігурантів припинили слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківщини спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та СБУ в області. В одного зі зловмисників поліцейські вилучили також вибухові пристрої та боєприпаси.

Слідчі задокументували, що п’ятеро мешканців Івано-Франківщини та Чернівців — 1994, 1977, 1991, 1988 та 1982 років народження — з минулого року незаконно переправляли за межі України військовозобов’язаних чоловіків.

Вартість їхніх «послуг» становила 14 тисяч доларів. «Клієнти» спершу сплачували аванс, після чого зловмисники вносили до автоматизованої системи «Шлях» неправдиві дані про них як про водіїв підприємств, що здійснюють ліцензійні міжнародні вантажні перевезення. Для доступу в базу даних «Шлях» вони використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній, пише Поліція Івано-Франківської області .

Фігуранти надавали «клієнтам» транспортні засоби, фіктивні документи для перетину кордону, проводили інструктажі й давали поради, як поводитися під час проходження контролю та що відповідати на запитання прикордонників.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили: 40 тисяч доларів, 30 тисяч євро, понад 10 тисяч злотих та 16 тисяч гривень; п’ять автомобілів, які використовували для перевезення військовозобов’язаних, зокрема — BMW X5, Volkswagen Crafter, Jeep Cherokee та Mercedes Sprinter; комп’ютерну техніку й мобільні телефони з переписками, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, в одного з учасників угруповання поліцейські виявили склад озброєння: п’ять бойових гранат різного типу, вогнепальну зброю, понад 3000 набоїв різного калібру.

Фігурантів затримано у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством України. Усім повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою). Одному із зловмисників інкримінують також ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв).

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, а також перевіряють походження вилучених бойових гранат і боєприпасів.



