У Лісній Тарновиці відкрили анотаційну дошку воїну Василю Передруку

У Лісній Тарновиці Надвірнянської громади 15 жовтня відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Василю Передруку. Пам’ятний знак встановили на фасаді місцевого ліцею, де навчався боєць.

Про це повідомив на сторінці у Facebook голова громади Зіновій Андрійович.

Меморіальну дошку Василю Передруку відкрили його рідні. Опісля відбулася церемонія покладання квітів, а священнослужителі освятили пам’ятний знак.

"Василь постійно повторював, що наша країна має бути вільною, й все робив, щоб саме так і було. Ми завжди пам'ятатимемо жертовність воїнів і передамо нащадкам історію їхнього героїзму", — написав Андрійович.

Що відомо про Василя Передрука

Василь Передрук народився 7 серпня 1982 року та проживав у селі Лісна Тарновиця. У військо чоловіка мобілізували 15 лютого 2023. Він служив стрільцем-санітаром, воював на Харківському та Донецькому напрямках. Був нагороджений медаллю “Захисник України” та відзнакою міністра оборони України “Хрест пошани”.

8 квітня 2025 року у Василя Передрука зупинилося серце в реанімаційному відділенні Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Перед цим у бійця діагностували розшарування аорти.

У військовослужбовця залишилися мати, дружина, діти, онучка, брат і сестра.