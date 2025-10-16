ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківські студенти розробили туристичні посібники для краєзнавчого музею

Автор: Любов Семанишин
Буклети Івано-Франківського краєзнавчого музею
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Удосконалити та осучаснити: для того аби кожен франківський турист міг отримати розгорнуту інформацію про усі відділи та експонати Івано-Франківського краєзнавчого музею, студенти УКД розробили сучасні рекламні буклети, інформує Правда.іф.

Так, студенти-дизайнери другого курсу магістратури Роман Борик, Андрій Закальницький та Софія Іванейко в межах співпраці між Університетом Короля Данила та краєзнавчим музеєм під час своєї виробничої практики виготовили та запропонували дизайн інформаційних буклетів закладу.

Троє студентів читають рекламні брошури у коридорі

Рекламні буклети розроблені на запит директорки ІФКМ Галини Беднарчик. Нові сучасні інформаційні буклети містять коротку ознайомчу інформацію про кожен із відділів музею, а також доповнені QR-кодами, за допомогою яких можна перейти на інстаграм-сторінку закладу. Крім того, студенти зняли короткометражний відеоролик, який презентує музей та його історію.

«Університет Короля Данила співпрацює з різними базами практик: поліграфічними підприємствами, дизайн-студіями, друкарнями, приватними та державними установами тощо. Такий широкий спектр запроваджений для того, щоб кожен студент зміг віднайти роботу саме для себе. Спеціальність “Дизайн” має дуже широке застосування, а фахівці неабияк затребувані на ринку праці, – зазначає доцентка кафедри Ірина Матоліч. – Дуже приємно, що наші здобувачі мають можливість долучатися до суспільно важливих ініціатив, зокрема, таких, як запит музею».

СХОЖІ НОВИНИ