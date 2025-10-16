Франківські студенти розробили туристичні посібники для краєзнавчого музею

Удосконалити та осучаснити: для того аби кожен франківський турист міг отримати розгорнуту інформацію про усі відділи та експонати Івано-Франківського краєзнавчого музею, студенти УКД розробили сучасні рекламні буклети, інформує Правда.іф.

Так, студенти-дизайнери другого курсу магістратури Роман Борик, Андрій Закальницький та Софія Іванейко в межах співпраці між Університетом Короля Данила та краєзнавчим музеєм під час своєї виробничої практики виготовили та запропонували дизайн інформаційних буклетів закладу.

Рекламні буклети розроблені на запит директорки ІФКМ Галини Беднарчик. Нові сучасні інформаційні буклети містять коротку ознайомчу інформацію про кожен із відділів музею, а також доповнені QR-кодами, за допомогою яких можна перейти на інстаграм-сторінку закладу. Крім того, студенти зняли короткометражний відеоролик, який презентує музей та його історію.