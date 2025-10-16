У Франківську забудовник хоче відсудити квартиру у бойової медикині

15 жовтня в Івано-Франківському апеляційному суді відбулося підготовче засідання щодо власності на квартиру за адресою Довженка, 31в. Зараз вона належить сержантці медичної служби Збройних сил України Наталії Зіняк та її чоловіку Івану Зіняку. Подружжя відстояло це право у суді 1 липня 2025 року.

Про перебіг засідання — читайте далі в матеріалі Суспільного.

Позиція ЖК “Козацький”

Одну з апеляційних скарг на рішення Івано-Франківського міського суду від 1 липня 2025 року подала фірма “Житловий комплекс “Козацький”. Представники компанії посилаються на порушення процесуального та матеріального права під час попереднього засідання.

Адвокатка “ЖК “Козацький” Наталія Гаврищук заявила, що при ухваленні попереднього рішення у суді був неналежний суб’єктний склад (сукупність учасників судового процесу — ред.).

“Житловий комплекс “Козацький” мав бути співвідповідачем у цій справі, оскільки майнове право на спірну квартиру, яке було фактично визнане рішенням суду, належало саме товариству з обмеженою відповідальністю “Житловий комплекс “Козацький”, — говорить Наталія Гаврищук.

Наступною підставою для скасування рішення вона назвала використання позивачем неналежного способу захисту.

“Згідно з практикою Верховного суду у разі, якщо об’єкт зданий в експлуатацію, то належним способом захисту є визнання права власності на об’єкт нерухомості, а не майнового права. Майнове право означає очікування в майбутньому отримати певний об’єкт після його введення в експлуатацію”, — каже Наталія Гаврищук.

Позиція АТ “Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901”

Також апеляцію подали представники приватного акціонерного товариства “Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901”. Адвокат Юрій Грица сказав, що після того, як суд визнав недійсним попередній інвестиційний договір між “САТП-0901”, громадською організацією “Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО” і фірмою “ЖК “Козацький”, договір на квартиру з Іваном Зіняком варто розірвати.

“Відбулася істотна зміна обставин. Якби про це було відомо на момент укладення договору, сторони не підписали б його. Після визнання договору недійсним “САТП-0901″ втратило повноваження щодо продажу спірної квартири”, — говорить Юрій Грица.

З його слів, компанія пропонувала Івану Зіняку розірвати договір та повернути йому вже сплачені гроші, втім чоловік відмовився. Відтак у компанії вважають, що цей спір можна вирішити виключно у суді.

Що кажуть власники квартири

Представник подружжя Зіняків Микола Семків відповів, що стосунки компаній не повинні впливати на права інвесторів за укладеними договорами.

“Вони всім показали рішення господарського суду, що договір про спільну діяльність від 2019 року між забудовником і замовником є недійсним, тому що одна організація ввела в оману іншу шляхом недобросовісної передачі земельної ділянки. Після цього йдуть до людей, які проінвестували свої гроші за аналогічними договорами, як Зіняк, і кажуть: “Сьогодні змінилися обставини, тому ми пропонуємо вам укласти новий договір на нових умовах — не за тією ціною, що ви платили, а дорожчою”, — говорить Микола Семків.

На суді була й сержантка медичної служби ЗСУ Наталія Зіняк. У коментарі Суспільному жінка розповіла, що вони з чоловіком вирішили відмовитися від розірвання договору та повернення грошей через інфляцію і зростання цін на нерухомість.

“Зараз така ситуація, що ті гроші, які нам хочуть повернути, за п’ять років знецінилися. Ми уклали договір купівлі-продажу у 2020 році та сплатили вартість квартири. Свої зобов’язання ми виконали. Вважаємо, що якщо компанія отримала ці приміщення у власність, то мала б прийняти й обов’язки перед інвесторами, які вклали гроші в це будівництво”, — сказала Наталія Зіняк.

Що відомо про ситуацію з квартирою у житловому комплексі “Козацький”

Сержантка медичної служби Збройних сил України Наталя Зіняк судиться із забудовником за квартиру, яку придбала з чоловіком Іваном у 2020 році в комплексі “Козацький”. Жінка розповіла, що їх не впускали у придбане житло і вимагали доплату через конфлікт, що виник між замовниками будівництва. Вартість придбаної квартири на той час становила майже 22 тисячі євро.

Під час однієї з розмов представник будівельної компанії пропонував повернути їм гроші за курсом, актуальним на момент купівлі квартири.

На офіційному сайті Асоціації західноукраїнських забудовників йдеться про те, що житловий комплекс “Козацький” є проєктом будівельної компанії Socium Developer. Він мав трьох замовників: ГО “Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО”, ТОВ “Житловий комплекс “Козацький” та приватна компанія “Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901”.

Представниця будівельної компанії Socium Developer та житлового комплексу “Козацький” Наталія Гаврищук розповіла, що угоду між партнерами припинили у 2023 році через те, що “САТП-0901”, укладаючи договір, фактично ввів в оману партнерів щодо інвестиційного вкладу.