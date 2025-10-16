ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Калуські поліцейські розшукали 72-річного чоловіка, який зник із дому

Автор: Уляна Роднюк
Поліцейський допомагає чоловіку на вулиці вночі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Він був дезорієнтований і не зміг пояснити, як опинився на околиці міста. Поліцейські доправили його додому до родичів.

15 жовтня близько 12:00 до Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що зник її 72-річний брат. Жінка повідомила, що чоловік пішов із дому та не повернувся. Пенсіонер має проблеми зі здоров’ям і може дезорієнтуватися в просторі, повідомила Поліція Івано-Франківської області.

На розшук безвісти зниклого було орієнтовано особовий склад Калуського районного відділу поліції. Уже за годину правоохоронці встановили місце перебування чоловіка — його виявили на околиці міста.

Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

СХОЖІ НОВИНИ