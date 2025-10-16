ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув прикарпатський воїн Євгеній Куриляк

Автор: Уляна Роднюк
Військовий сидить на військовому позашляховику з гвинтівкою
Куриляк Євгеній Зіновійович, 29.04.1998 р.н., мешканець м. Надвірна.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Євгеній без вагань став до лав Збройних Сил України.

1 липня 2025 року, у бою за рідну землю, за її волю й незалежність, біля села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області, солдат Куриляк Євгеній загинув смертю Героя.

Вірний Військовій присязі, вірний Україні — до останнього подиху.

“Йому б жити, кохати, будувати плани, радіти кожному дню. Але замість спокою — війна. Замість життя — безсмертя. Скільки ще Героїв забере ця жорстока війна? Наш найвищий обов’язок — пам’ятати. Берегти імена. Розповідати про їхню мужність дітям і внукам. Бо Герої живі, доки про них пам’ятають”, – пише Зіновій Андрійович .

