Футболістка з Городенки дебютувала у складі французького клубу «Нант»

Вихованка Городенківської ДЮСШ – Катерина Боклач дебютувала у складі французького клубу “Нант”.
Катерина, яка приєдналася до клубу у січні цього року, нарешті отримала свій шанс і блискуче ним скористалася.
У матчі 2-го туру Кубка французької ліги проти “Сен-Мело” 21-річна голкіперка відіграла повний матч, а її команда здобула перемогу у напруженій серії пенальті з рахунком 5:3 (основний час – 2:2).
Це чудова новина та великий крок у кар’єрі! Бажаю Катерині не зупинятися на досягнутому, закріпитися в основному складі та здобувати ще багато перемог! – пише голова громади Богдан Кобилянський.