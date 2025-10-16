Футболістка з Городенки дебютувала у складі французького клубу «Нант»

Вихованка Городенківської ДЮСШ – Катерина Боклач дебютувала у складі французького клубу “Нант”.

Катерина, яка приєдналася до клубу у січні цього року, нарешті отримала свій шанс і блискуче ним скористалася.

У матчі 2-го туру Кубка французької ліги проти “Сен-Мело” 21-річна голкіперка відіграла повний матч, а її команда здобула перемогу у напруженій серії пенальті з рахунком 5:3 (основний час – 2:2).