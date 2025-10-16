На Івано-Франківщині засудили пацієнта лікарні, який побив медиків

Долинський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок у справі нетверезого пацієнта Долинської багатопрофільної лікарні, який лаявся, погрожував та побив медиків.

Про це йдеться у вироку суду.

Обвинувачений — безробітний, неодружений, раніше несудимий. 21 червня 2025 по обіді він зі своєю знайомою розпивав спиртні напої у міському парку Долини. Жінка викликала “швидку”, бо чоловіка різко заболів живіт. Його доправили “швидкою” у Долинську лікарню. Як визнав суд, пацієнт на той час був п’яний.

Приблизно о 17:30 в оглядовій кімнаті його оглядали чергові медики. Там пацієнт висловлювався до лікаря нецензурними словами й погрозами, схопив рукою за халат та декілька разів вдарив його ногою в руку й тулуб.

Коли інший лікар зробив зауваження пацієнту, хворий вдарив і його кілька разів кулаком по передпліччю. Чоловіка спробували “заспокоїти” троє медиків. До приїзду у лікарню поліції, пацієнт втік з медзакладу.

У висновку судово-медичного експерта від 1 липня 2025 року зазначено, що у побитого лікаря зафіксували легкі тілесні ушкодження — “синці з травматичним набряком м`яких тканин в ділянках лівого передпліччя у нижній третині, по зовнішній поверхні лівого кульшового суглоба”.

У суді обвинувачений визнав повністю свою вину у вчиненому. Поведінку у лікарні чоловік пояснив тим, що “він перебував у стані сп`яніння і не розумів, що робить”, а також попросив вибачення у потерпілого та пообіцяв, що “це стане йому уроком на все життя”.

Побитий медик претензій до обвинуваченого не мав, оскільки той “попросив у нього вибачення за свою поведінку”. Також лікар вважає, “що для (пацієнта — ред.) це стане уроком на все подальше життя” і “просить суворо його не карати”.

Суд визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання — пробаційний нагляд на строк 1 рік 6 місяців.

Під час цього терміну винуватий у злочині повинен: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти орган про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з органом.