Письменниця з Долинщини отримала престижну літературно-мистецьку відзнаку

Відома письменниця, консультант з військової психології, член-кореспондент Української академії наук Галина Максимів із Долинщини стала лавреаткою Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Василя Юхимовича.

Пише Інформатор.

Цьогоріч письменниця Галина Максимів представляла Прикарпаття на ХІХ літературно-мистецькому святі “Просто на Покрову”, що відбулося 11 жовтня у славетному місті Іскоростені (Коростень) Житомирської області.

“Тисячу кілометрів за добу, пів години сну — і поїздка на славну Іскоростенську землю. Це були золоті миттєвості осені, творчості й єднання — на все життя. У дорозі — понад 16 годин. Та втома зникає, коли потрапляєш у світ поезії, пісень і щирості. Коростенська земля зустріла гостей з усієї України надзвичайно тепло”, — ділиться враженнями Галина Максимів. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Письменниця розповідає, що свято розпочалося в селі Сингаї — на батьківщині Василя Лукича Юхимовича. Учасники відвідали хатину-музей, виступали зі словами вдячності, садили молоді берези й дуби — як символ міцності українського коріння.

Після відвідин музею дійство продовжилося у Коростенській центральній бібліотеці. Тут відбулися літературні змагання “Урок прози” та “Урок поезії”, у яких виступали і знані автори, і юні творці слова. Варто зазначити, що цьогоріч Галина Максимів входила до складу журі разом із Сергієм Пантюком та Григорієм Цимбалюком, оцінюючи роботи 42 учасників.

“Працювати поруч із такими майстрами — справжнє задоволення. Ми були на одній хвилі, мали спільну місію — справедливо оцінити таланти та підтримати кожного”, — зазначає письменниця.

Підсумковою частиною стало урочисте нагородження лауреатів Всеукраїнської премії імені Василя Юхимовича, заснованої у 2008 році письменником і журналістом Віктором Васильчуком. Цьогоріч почесну відзнаку отримали автори з різних куточків країни — Львівщини, Хмельниччини, Херсонщини, Київщини. Серед нагороджених і наша землячка Галина Максимів, яка отримала премію за збірку поезій “Рання весна”.