На Прикарпатті сьогодні діятимуть графіки обмеження потужності

Автор: Олег Мамчур
Сьогодні, 16 жовтня, за вказівкою НЕК «Укренерго», у всіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності (ГОП).

Як повідомили в «Прикарпаттяобленерго», на Івано-Франківщині ГОП будуть застосовані в повному обсязі — п’ять черг з 16:00 до 24:00.

Графіки обмеження потужності вводяться для промислових споживачів. У них визначено перелік великих підприємств області та рівень потужності, до якої вони мають зменшити своє енергоспоживання.

Для побутових споживачів графіки вимкнень поки що не застосовуються.

ДО ТЕМИ: Коли у Франківську ввімкнуть опалення

Енергетики закликають мешканців області раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години максимального навантаження.

