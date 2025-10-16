На Прикарпатті сьогодні діятимуть графіки обмеження потужності

Сьогодні, 16 жовтня, за вказівкою НЕК «Укренерго», у всіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності (ГОП).
Як повідомили в «Прикарпаттяобленерго», на Івано-Франківщині ГОП будуть застосовані в повному обсязі — п’ять черг з 16:00 до 24:00.
Графіки обмеження потужності вводяться для промислових споживачів. У них визначено перелік великих підприємств області та рівень потужності, до якої вони мають зменшити своє енергоспоживання.
Для побутових споживачів графіки вимкнень поки що не застосовуються.
Енергетики закликають мешканців області раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години максимального навантаження.