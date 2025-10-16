На Прикарпатті сьогодні діятимуть графіки обмеження потужності

Сьогодні, 16 жовтня, за вказівкою НЕК «Укренерго», у всіх регіонах України запроваджуються графіки обмеження потужності (ГОП).

Як повідомили в «Прикарпаттяобленерго», на Івано-Франківщині ГОП будуть застосовані в повному обсязі — п’ять черг з 16:00 до 24:00.

Графіки обмеження потужності вводяться для промислових споживачів. У них визначено перелік великих підприємств області та рівень потужності, до якої вони мають зменшити своє енергоспоживання.

Для побутових споживачів графіки вимкнень поки що не застосовуються.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

ДО ТЕМИ: Коли у Франківську ввімкнуть опалення

Енергетики закликають мешканців області раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірні години максимального навантаження.